PF deflagra esquema milionário de golpes bancários em Guarulhos e SP





A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Pena Certa para desmantelar uma quadrilha envolvida em fraudes bancárias. Cerca de 80 agentes cumpriram mandados de busca e prisão em Guarulhos, na capital paulista e em outras cidades do interior de São Paulo. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal de São José do Rio Preto, e os investigados devem responder por fraude eletrônica e organização criminosa.

De acordo com as investigações, o grupo instalava dispositivos falsos em caixas eletrônicos e mantinha uma central de atendimento clandestina que se passava por bancos, com o objetivo de obter dados sigilosos de clientes. O esquema causou prejuízos milionários tanto a instituições financeiras quanto a correntistas.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os golpes digitais aumentaram 80% no último ano, com perdas de mais de R$ 10 bilhões em 2024. As fraudes mais comuns envolvem falsas centrais telefônicas, links fraudulentos e maquininhas adulteradas. A PF alerta a população para desconfiar de contatos suspeitos e nunca compartilhar senhas ou códigos de segurança.