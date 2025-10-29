Oficina de Kokedama possibilita relaxamento e encanta funcionários da Prefeitura





Como parte da programação da Semana do Servidor 2025, a Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quarta-feira (29) a oficina de kokedama (técnica japonesa que permite cultivar plantas sem vasos e envolve suas raízes em uma esfera de musgo natural) para uma turma de funcionárias públicas, no Orquidário Municipal.

A atividade da Secretaria de Gestão foi ministrada pela assistente social Priscila Oliveira, servidora desde 2014, e que atua no Departamento de Gestão de Pessoas. Ela fez o curso de jardinagem e há um ano faz kokedamas e as vende em feiras.

Além de ser uma forma criativa e ecológica de jardinagem, segundo Priscila, a kokedama também tem forte apelo estético por transformar plantas comuns em verdadeiras esculturas vivas, uma arte sustentável. Além disso, é uma atividade terapêutica e inspiradora, que conecta a pessoa com a natureza.

Já a assistente de gestão pública, Mônica Nadal Pimentas, adorou a oficina, considerando-a relaxante e terapêutica por mexer com o barro. Ela contou que não tinha muita experiência com plantas e encarou a execução como um desafio que a fez valorizar mais ainda quem utiliza essa técnica de jardinagem.

Mônica pensa em aproveitar o aprendizado da técnica japonesa de cultivo de plantas para presentear amigos e familiares no Natal com plantas, e para isso, aderiu ao grupo de WhatsApp da turma da oficina para trocar experiências.