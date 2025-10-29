Mais de 300 servidores participam de abertura da Semana do Servidor 2025





Um público de mais de 300 servidores participou na manhã desta quarta-feira (29) da cerimônia oficial de abertura da Semana do Servidor 2025, no Salão de Artes do Adamastor, que foi animada pela banda da GCM Nathalia Cavalcante e contou com a participação do vice-prefeito Thiago Surfista e do secretário de Gestão, Armando Tavares dos Santos Neto, entre outras autoridades.

Representando o prefeito Lucas Sanches, Thiago destacou a importância do trabalho do servidor para o município, que é fundamental no funcionamento da máquina pública. Ele disse também que a administração municipal reconhece o valor e empenho do funcionalismo no atendimento à população e busca melhorar as condições e ambiente de trabalho.

Agradecendo toda a equipe que preparou a programação da Semana do Servidor, o Secretário de Gestão lembrou que ninguém faz nada sozinho e que a missão da pasta é de cuidar do servidor. Ele lembrou também dos dez meses do mandato, as melhorias e adequações feitas em vários locais de trabalho e a necessidade de vencer desafios para a implementação de projetos.

Propósito na jornada do servidor

Os funcionários públicos presentes participaram também da palestra “Trilhar com propósito: os aspectos positivos da jornada de trabalho, ministrada pelo psicólogo do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), Renato Régis Veras Pedrosa.

O palestrante discorreu sobre o trabalho do servidor que tem papel central na vida da cidade, na sua própria identidade e influencia a forma como ele se vê no mundo. O trabalho faz sentido não apenas na vida laboral, mas pessoal, podendo ser fonte de orgulho, pertencimento, meio de conexão com pessoas e de exercer habilidades que impactam na sociedade.

Programação da Semana do Servidor 2025

29/10 – 8h – Oficina de Alinhamento Corporal, com Adilson Borba – Local: Secretaria de Gestão

29/10 – 9h – Palestra Comunicação e Comportamento, com a mentoria de Bárbara Oliveira – Local: CEU Continental

29/10 – A partir das 14h – Oficina Quick Massage, com Gyovana – Local: Secretaria da Saúde

29/10 – 14h – Oficina Aulas de Boxe, com o instrutor Caique Julião – Local: CEU Continental

29/10 – 14h – Palestra Mulheres Protagonistas, com a terapeuta Erika Oliveira – Local: Secretaria da Saúde (teatro)

29 e 30/10 – 9h – Oficina de Auriculoterapia (terapia derivada da acupuntura que utiliza pontos da orelha), com a enfermeira Priscilla Correa – Local: Secretaria de Gestão

29 e 31/10 – 9h – Oficina de Kokedama (técnica japonesa de jardinagem), com Priscila Oliveira – Local: Orquidário Municipal (Bosque Maia)

30/10 -9h – Palestra A Importância da Aparência no Local de Trabalho, com a consultora de imagem Sandra Moraes – Local: Secretaria de Finanças

30/10 – 9h – Oficina Como finalizar o seu cabelo, com a especialista em curvatura do cabelo Keila Assis – Local: Adamastor (auditório 3A)

30/10 – 9h, 10h, 11h e 12h – Oficina de Automaquiagem e Penteado, com Kenia Assis – Local: Adamastor (auditório 3A)

30/10 – 9h – Palestra Alimentação Moderna na Saúde das Pessoas, com a nutricionista Thais Lopes – Local: Adamastor (auditório 8)

30/10 – 15h – Oficina Organização de Armários, com a personal organizer Bárbara Onodera – Local: Secretaria de Finanças (auditório)

31/10 – 15h – Oficina Organização de Armários, com a personal organizer Bárbara Onodera – Local: Adamastor (auditório 2B)

30/10 – 14h – Palestra Gestão do Tempo com Propósito, com a mentoria de Denis Henrique – Local: Adamastor (auditório 8)

31/10 – 9h – Palestra Sua Imagem Comunica – Desvendando o Poder da Primeira Impressão, com a consultora de imagem Yzi Carvalho – Local: Adamastor (auditório 8)

31/10 – 14h – Palestra O Barulho Dentro da Cabeça: Como Lidar com Pensamentos Acelerados, com a psicóloga Marcia Siqueira – Local: Secretaria da Saúde (auditório)

31/10 – 14h – Palestra Como se Manter Sem Barriga e Saudável Sem Virar Atleta Após os 30, o personal Rodrigo Cohen – Local: Secretaria de Finanças (auditório)

31/10 – 14h – Palestra Soft Skills (competências e habilidades), com a especialista em finanças Gretty Oliveira – Local: Adamastor (auditório 8)

31/10 – 15h – Oficina Organização de Armários, com a personal organizer Bárbara Onodera – Local: Adamastor (auditório 2B)

31/10 – 19h – Stand Up Circuito do Riso, com Vida Vlat, Jansen Serra, Netto Tomaz, Douglas Zoio e Rodrigo Cárceres – Local: Adamastor (Salão de Artes)