Prefeitura de Guarulhos e Riachuelo oferecem 400 vagas para auxiliar de logística com início imediato





A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a Riachuelo, está oferecendo 400 vagas de emprego para o cargo de Auxiliar de Logística no Centro Logístico da empresa, localizado na cidade.

As oportunidades são destinadas a homens e mulheres com ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 2.098,00, além de benefícios. O processo de contratação será realizado com início imediato, e não é exigida experiência anterior na função.

A seleção acontecerá nesta quinta-feira (30), em dois horários: às 9h e às 13h, no CEU Cumbica, situado na Avenida Atalaia do Norte, 544, Jardim Cumbica.

Os interessados devem comparecer ao local munidos de currículo atualizado e documentos pessoais.

A ação faz parte das iniciativas da Prefeitura de Guarulhos voltadas à geração de emprego e renda, em parceria com o setor privado, reforçando o compromisso do município com o desenvolvimento econômico e a inserção de trabalhadores no mercado formal.

Serviço

Seleção para Auxiliar de Logística – Riachuelo

Data: 30 de outubro de 2025

Horários: 9h e 13h

Local: CEU Cumbica, Av. Atalaia do Norte, 544, Jardim Cumbica, Guarulhos

Requisitos: Ensino Médio completo

Salário: R$ 2.098,00 + benefícios

Início imediato, sem necessidade de experiência