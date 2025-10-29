GCM de Guarulhos recupera motocicleta de trabalhador e prende criminoso por furto





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu na manhã de terça-feira (28) um homem por furto de uma motocicleta no Jardim Vila Galvão.

A equipe da Inspetoria Sul foi acionada pela vítima, que relatou o furto de sua Honda Biz no quintal da residência, na rua Freire de Andrade. Com base nas características do autor, os agentes realizaram uma varredura pela região e localizaram o criminoso, que havia abandonado a motocicleta e tentado fugir.

O homem foi detido e o veículo, restituído ao proprietário.