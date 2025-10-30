Chorão House chega ao Internacional Shopping para celebrar o skate, o surf e a música





A energia do skate, o espírito do surf e a poesia de uma geração vão ganhar um endereço no coração de Guarulhos. A Chorão House desembarca no Internacional Shopping como um espaço único de celebração, traduzindo em experiência tudo aquilo que Chorão representou para a música e para a cultura urbana no Brasil. Realizado pela Aktivate, mais do que uma exposição, trata-se de uma vivência coletiva, onde lembranças se transformam em movimento e o passado se conecta ao presente em novas formas de expressão. A abertura começa no dia 13 de novembro e a temporada permanecerá até fevereiro de 2026.

O projeto ocupa um espaço de 1.600 metros quadrados e reúne atrações exclusivas que convidam o público a mergulhar na trajetória do artista e no universo que inspirou sua obra. A exposição apresenta uma réplica fiel do apartamento o qual Chorão morou momentos antes de assinar com a gravadora Virgin Records, além de um acervo oficial com mais de 100 peças, entre objetos pessoais, instrumentos, manuscritos e roupas originais. O visitante terá acesso a fotos inéditas e materiais exclusivos, que revelam momentos pouco conhecidos da vida e da carreira do artista, e poderá explorar ainda uma imersão 360 que une tecnologia e nostalgia. O percurso expositivo parte dos anos 70, quando o skate e o surf despontavam na Califórnia, e apresenta as inspirações, amizades, projetos e sonhos que moldaram Chorão, revelando como o artista soube transformar sua rebeldia em arte e poesia.

Nascido Alexandre Magno Abrão, o Chorão construiu uma trajetória marcada pela autenticidade e pela inquietude criativa. Skatista, antes de ser ídolo, levou para a música o mesmo espírito de liberdade que encontrava nas ruas. Entre palcos e rodas de amigos, encontrou sua própria forma de traduzir sentimentos em versos diretos, aproximando gerações e tornando-se uma das vozes mais reconhecidas e singulares da música brasileira.





“A real é que meu pai cantava da vida dele, o dia a dia, o skate, a rua. E isto de certa forma tocava e ainda toca milhares de brasileiros que se identificam e cantam Charlie Brown com o coração até hoje. E esse é o grande legado que ele deixou”, conta Alexandre Abrão, filho do Chorão e CEO do Legado do Chorão.

Outro destaque é o Chorão Skate Park, que inaugura a primeira edição da Choris School, operada pela EBS (Escola Brasileira de Skate), oferecendo aulas de skate para iniciantes. Além disso, o Park contará com a My Mini Ramp, que foi projetada por skatistas profissionais e preparada para receber atletas, convidados, competições e até apresentações musicais. Conectado ao Park, o espaço “Arte Maior” encanta e ensina a molecadinha através de atividades com pintura e muita criatividade. Em meio aos bares LayBack, o palco “Lugar Ao Sol” completa a cena criando um ponto de encontro que une música, convivência e atitude.



Cleber Machado, o Cle, CMO do Legado do Chorão, destaca o surgimento da banda e seus impactos na cultura. “A banda nasceu de jovens rebeldes que queriam colidir com o sistema pela música”. Inspirados na origem do Charlie Brown Jr., continuamos um sonho que Chorão viveu até o último dia e como bons filhos do skate rock, adotamos uma missão clara: iluminar o futuro do skate e do rock nacional. E a Chorão House é sobre isso: reunir a galera, celebrar, curtir e inspirar.

Olhando sempre para o futuro, a programação terá espaço garantido para novos talentos apresentarem seu trabalho, em sintonia com o espírito de uma geração que nunca deixou de acreditar no poder da música e dos esportes. A Chorão House contará com parcerias de peso, como a School of Rock Brasil, que compartilha da missão de formar artistas e ampliar o alcance da diversidade cultural, Qix (tênis oficial do Chorão) e LayBack (rede de bares) do skatista Pedro Barros, ambas presentes na raiz do skate e formação de novos atletas.

A CBJR Store, loja oficial, será outro grande atrativo. Nela, o público encontrará produtos licenciados Charlie Brown Jr., Chorão e coleções exclusivas criadas para a Chorão House. Cada item carrega a energia da rua e da música, transportando o lifestyle do Chorão para o dia a dia de quem veste, decora e coleciona.

“Receber a Chorão House no Inter é, sem dúvida, um presente para nós muito simbólico. Chorão não foi apenas um ícone da música, mas uma voz que atravessa gerações e continua inspirando com suas ideias, poesia e atitude. Sediar um evento dessa magnitude, homenageando esta lenda é motivo de honra e orgulho, além de abrir espaço para a arte e o esporte”, afirma Débora Viana, gerente de Marketing do Internacional Shopping



Celebrando o legado e fortalecendo histórias, haverá o Podcast Papo Reto, no formato de uma resenha leve, sem roteiro, em que amigos, personalidades e figuras que fizeram parte da trajetória de Chorão compartilham histórias, inspirações e lembranças. Mais do que entrevistas, serão conversas sinceras, onde o público terá a chance de ouvir reflexões e memórias em um tom próximo, como se estivesse sentado em uma roda de amigos. A Chorão House se apresenta como um manifesto sobre pertencimento e identidade, trazendo convergência de gerações, de estilos e de sonhos em um só espaço.

Serviço

Chorão House – Internacional Shopping – Piso 1.

Local: Internacional Shopping – Rod. Pres. Dutra, 225 – Vila Itapegica – Guarulhos – SP

Período: 13 de novembro de 2025 a 02 de fevereiro de 2026

Horários: Segunda a sexta, das 12h às 22h. Sábados, das 10h às 22h. Domingos, das 12h às 20h. Entrada até 1h antes do encerramento.

Ingressos: Acesso à Chorão House + Exposição. Segundas a Quartas: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada). Quintas e Sextas: R$ 64,00 (inteira) e R$32,00 (meia-entrada). Sábados e Domingos: R$70,00 (inteira) e R$35,00 (meia-entrada).



Aulas de Skate EBS (aulas de 30 minutos). Segundas a quintas: R$ 50,00. Sextas, sábados e domingos: R$ 60,00.

Link para compra:https://www.ticketmaster.com.br/event/chorao-house