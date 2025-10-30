Nova edição do Bolsa Talento Eniac acontece neste final de semana





O Centro Universitário de Excelência ENIAC está com inscrições abertas até sexta-feira, dia 31 de outubro, para a prova de bolsas de estudo aos interessados em ingressar na instituição na modalidade EAD. A prova acontece no próximo sábado, dia 1º de novembro, às 10h, na sede do ENIAC. Os estudantes iniciarão o curso ainda no 2º semestre de 2025.

As bolsas de estudo contemplam até 100% de desconto. Poderão participar do Concurso (Bolsa Talento Eniac) apenas os candidatos ingressantes no Centro Universitário de Excelência ENIAC, sendo vedada a participação de alunos já matriculados na instituição ou ex-alunos.

O concurso de bolsa é válido para os seguintes níveis de ensino: Técnico (Enfermagem, Administração, Informática, Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Planejamento e Controle da Produção e Jogos Digitais); Tecnólogo (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão da Qualidade, Logística, Gestão Pública e Marketing); Bacharelado (Administração, Pedagogia, Serviço Social, Educação Física); e Licenciatura (Educação Especial e Letras), na modalidade EAD aos sábados.

“O Bolsa Talento ENIAC tem como objetivo democratizar o acesso ao ensino para estudantes interessados em contar com o apoio de um centro universitário consolidado, qualificado e que tem como tradição ajudar cidadãos na busca por conhecimento para brilharem no mercado de trabalho”, diz o vice-reitor do ENIAC, Pedro Guérios.

SERVIÇO

Inscrições: até 31 de outubro, via site.

Prova: dia 1º de novembro, às 10h (com duração de duas horas)

Local: Rua Força Pública, 89 – Centro, Guarulhos

Orientação: chegar com 30 minutos de antecedência em relação ao horário de início da prova (os portões serão fechados após 10 minutos do início da prova).