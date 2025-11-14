Shoppings receberão doações de alimentos para aniversário de Guarulhos neste fim de semana

Neste fim de semana, a troca solidária de ingressos para o Guarulhos Fest Show será realizada nos três pontos de troca instalados nos shoppings da cidade. Os demais pontos de troca voltarão a receber doações de alimentos na segunda-feira (17).

No sábado (15) e no domingo (16), os pontos de troca solidária de alimentos funcionarão das 10h às 22h no Internacional Shopping Guarulhos (rodovia Presidente Dutra, 225 – Vila Itapegica), no Parque Shopping Maia (avenida Bartolomeu de Carlos, 401 – Jardim Flor da Montanha) e no Shopping Bonsucesso (estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina).

A troca solidária é uma megacampanha de arrecadação de alimentos do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, em comemoração ao aniversário da cidade. Cada alimento doado é convertido em um ingresso solidário para o Guarulhos Fest Show, evento privado, sem custos aos cofres públicos, que marca os 465 anos da maior não-capital do Brasil.

Cada dia do festival representa um tipo de alimento a ser entregue pela população guarulhense nos mais de 20 pontos de troca solidária espalhados pelo município. Para assistir aos shows do dia 5, o público deverá levar 1 kg de arroz. Para o dia 6, o ingresso solidário será 1 kg de feijão. Para o dia 7, doação de 1 kg de açúcar. E no dia 8, aniversário de Guarulhos, 1 litro de óleo.

Os ingressos são limitados. Não serão aceitos alimentos vencidos ou com embalagens violadas.