Guarulhos imuniza mais de 1.000 pessoas com Vacimóvel







A iniciativa Vacimóvel, van itinerante que leva a vacinação para mais perto da população de Guarulhos, apresentou um balanço altamente positivo em novembro, reforçando o compromisso da cidade com a saúde pública. Durante o mês, foram aplicadas um total de 1.890 doses de diversos imunizantes nos bairros da cidade.

O Vacimóvel alcançou um número expressivo de moradores, 1.038 pessoas foram vacinadas ao longo do mês. O sucesso da ação se reflete na alta procura, com um total de 2.028 pessoas comparecendo aos pontos de atendimento.

A alta taxa de doses aplicadas em relação ao número de pessoas vacinadas indica que muitos moradores aproveitaram a oportunidade para atualizar múltiplas vacinas de uma só vez, demonstrando a eficácia e o foco do Vacimóvel na cobertura vacinal completa.

Os dados demonstram a importância da estratégia itinerante para ampliar o acesso à vacinação e garantir que a população guarulhense esteja em dia contra uma série de doenças. O Vacimóvel continuará sua rota pelos bairros, levando proteção e facilitando a vida dos munícipes.

A Prefeitura reforça a necessidade de a população procurar o serviço ou a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para garantir sua imunização e proteção.