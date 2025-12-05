Avião é evacuado no Aeroporto de Guarulhos após esteira de bagagem pegar fogo

Um avião da Latam precisou ser evacuado na noite desta quinta-feira (4), no Aeroporto de Guarulhos, após um incêndio começar em um veículo de esteira de bagagens que atendia a aeronave. O incidente ocorreu no Terminal 2, em um voo com destino a Porto Alegre.

De acordo com a Latam, as chamas tiveram início durante o embarque, em um equipamento de solo operado por uma empresa terceirizada responsável pelo carregamento de cargas. Um passageiro registrou o momento e relatou que, apesar da gravidade da situação, todos conseguiram deixar o avião em segurança e ninguém ficou ferido.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram fogo e fumaça intensa na parte inferior direita da aeronave, enquanto funcionários tentam controlar o incêndio com extintores.