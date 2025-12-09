Harpias Guarulhos é campeão do Aberto da Federação Paulista de Futsal

Jogando na tarde deste domingo, 7/12, no Ginásio Presidente Ciro II, o sub-14 do Harpias venceu o P.A. Mairinque por 4 a 0 e se consagrou campeão do Aberto, torneio organizado pela Federação Paulista de Futsal. Os gols foram marcados por Leandrinho (2x), Pietro e João Garcia.

O campeonato, disputado desde abril, reúne 32 equipes de São Paulo. Na fase eliminatória, o Harpias ainda superou Guarujá e Garotos MDF até a decisão. “Foi nosso primeiro ano na disputa e sair coroado com um título nos alegra muito, sinal que estamos no caminho certo”, avalia Priscila Nunes, supervisora das categorias de Rendimento do Harpias.

“A nossa evolução no decorrer da competição foi incrível, os atletas assimilaram tudo que pedimos e, para a decisão, estudamos muito a qualificada equipe adversária. Eles deixaram tudo em quadra. Estou muito orgulhosa”, completa Nani, treinadora do sub-14.

O Harpias foi à quadra com os goleiros Daniel e Enzo, além de Leandro, João Garcia, Matheus Tamburus, Lucas “Bahia”, José Neves, Higor Patote, Pietro, Caio Prado, Dudu Silva, Miguel Higino, Cristian e Davi Paulino. Além de Nani e Priscila, o time também foi auxiliado pelo professor Renan Dutra.

A equipe de Guarulhos realizou seletivas para a composição das equipes de 2026, mas deve abrir vagas novamente em janeiro. O atleta interessado pode entrar em contato por meio do Instagram @harpiasfut.