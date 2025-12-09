Atendimento da Sabesp no Fácil Bom Clima será transferido para outras unidades a partir de 20 de janeiro







A partir de 20 de janeiro de 2026, o atendimento do posto da Sabesp localizado no Fácil Bom Clima, no Paço Municipal, será transferido para as outras quatro agências do órgão localizadas nos seguintes locais:

Câmara Municipal – avenida Guarulhos, 845 – Ponte Grande – Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.

CIC Marcos Freire – estrada do Capão Bonito, 53 – Jardim Maria de Lourdes – Atendimento segunda à sexta-feira, das 8h às 16h

Poupatempo – rodovia Presidente Dutra – Pista Lateral, 225 – Vila Itapegica – Atendimento de segunda à sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h

Vila Galvão – rua Caixa D’Água, 14 – Vila Galvão – Atendimento de segunda à sexta das 8h às 16h

O espaço livre será reorganizado para receber os diversos serviços do Fácil Bom Clima referentes a questões da administração municipal.