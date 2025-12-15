Guarulhos conquista medalha de ouro no atletismo nos Jogos Abertos







A delegação de Guarulhos segue representando a cidade nos 87º Jogos Abertos do Interior e garantiu bons resultados no fim de semana, com destaque para a medalha de ouro no atletismo no domingo (14).

O sábado (13) começou muito bem na estreia da equipe de handebol de Guarulhos. Aciseg/Guarulhos garantiu a vitória pelo placar de 39 a 17 contra a equipe de Santos. A partida aconteceu no Patinódromo de Sertãozinho.

Já a equipe guarulhense de basquete, Apagebask/Guarulhos, teve um revés na estreia diante da equipe de Mirassol, ao ser batido pelo placar de 61 a 48. A disputa foi realizada na SEB – Ribeirão Preto.

O sábado foi encerrado com as disputas do atletismo. Claudia Lany ficou em sétimo lugar na marcha atlética, enquanto Davi Silva terminou em 11º nos 200m rasos.

Já no domingo, o atletismo brilhou e garantiu mais uma medalha para a cidade. Ketlen Gonçalves foi campeã no salto triplo. No lançamento do martelo, Diogo Cardena ficou muito perto de uma medalha, mas acabou em quarto lugar, assim como Emanuel Venâncio ficou em quinto no salto em altura.

Após a vitória da equipe na estreia, o handebol Aciseg/Guarulhos ficou no empate com Sorocaba por 20 a 20, em disputa realizada na Estação Cidadania em Ribeirão Preto.

A expectativa é grande para mais bons resultados na competição, que prosseguirão até o dia 21 de dezembro. Guarulhos ainda disputará nas modalidades de ginástica rítmica, na qual é muito favorita, vôlei feminino, capoeira, boxe e futsal.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre a participação da cidade nos Jogos Abertos do Interior. “Estamos na fase mais difícil dos Jogos, onde reúnem os campeões e vice de cada região. Ficamos orgulhosos em ver nossos atletas representando a cidade”.