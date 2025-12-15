Polícia prende homem acusado de extorquir turistas no Aeroporto de Guarulhos







Um homem de 35 anos, suspeito de extorquir turistas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi preso no último sábado (13) após ação de inteligência da Polícia de São Paulo. A prisão ocorreu no Terminal Concais, no Porto de Santos, no momento em que o investigado desembarcava de um cruzeiro marítimo. A ação foi realizada por policiais civis da 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), com apoio da 5ª Deatur do Porto de Santos.

O mandado expedido pela 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Cajamar é resultado de inquérito policial instaurado pela 3ª Deatur. De acordo com as investigações, o homem atuava de forma recorrente no setor de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, oferecendo transporte clandestino para passageiros, principalmente estrangeiros. No destino, as vítimas eram submetidas a cobranças abusivas e intimidatórias, incluindo ameaças de retenção de bagagens para forçar o pagamento. O investigado utilizava veículos locados para a prática criminosa.

Além desse inquérito, o suspeito já havia sido indiciado anteriormente pelo crime de estelionato. O trabalho de inteligência das equipes da 3ª e da 5ª Deatur permitiu identificar o embarque do procurado em um cruzeiro marítimo, o que viabilizou sua captura no Porto de Santos, na chegada da embarcação.

Durante a abordagem e a revista pessoal, policiais localizaram substâncias entorpecentes na bagagem do preso. Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado à Cadeia Pública do 5º Distrito Policial de Santos, onde permaneceu à disposição da Justiça para a audiência de custódia.