Encerramento das atividades do ano do karatê reúne alunos e familiares no CEU Pimentas







A 13ª edição do Bonenkai, encerramento das atividades do ano do curso de karatê, reuniu no sábado (13) alunos dos CEUs Uirapuru e Pimentas, que sediou o evento, totalizando aproximadamente 500 participantes, entre 150 alunos e cerca de 350 convidados e familiares.

O curso de karatê é desenvolvido nos CEUs por meio de uma parceria entre as secretarias de Educação e a de Esportes e Lazer, esta representada pelo secretário, Ticiano Neves, que, por sua vez, representou o prefeito Lucas Sanches. Também compareceram gestores do CEU Ottawa Uirapuru e do CEU Pimentas.

Ticiano falou sobre o evento. “Estou feliz em prestigiar este grande evento, principalmente por mostrar o importante trabalho desenvolvido no karatê. Isso só nos motiva a crescer ainda mais com nossos núcleos de iniciação esportiva e oferecer mais oportunidades como essa aos nossos munícipes”.

Durante o Bonenkai, os participantes puderam acompanhar apresentações de Kata, Kihon e Kumite, os três pilares fundamentais do karatê, realizadas pelos alunos demonstrando técnica, disciplina e evolução ao longo do ano.

Todos os alunos receberam medalhas e lembrancinhas, e os 140 judocas que realizaram o exame de faixa no dia 15 de novembro receberam oficialmente suas novas faixas, em um dos momentos mais aguardados da cerimônia. Os presentes também desfrutaram de sucos, refrigerantes e salgados servidos por um buffet contratado pela Associação de Pais. Todos os convidados receberam um chaveiro personalizado em homenagem ao evento.

O evento foi marcado por momentos emocionantes com música, homenagens e agradecimentos. O encerramento especial contou com a chegada do Papai Noel, que encantou principalmente as crianças e familiares, reforçando os valores do karatê, como respeito, disciplina, gratidão e união, celebrando não apenas as conquistas individuais, mas o fortalecimento da comunidade como uma grande família.