EPG Tom Jobim reúne famílias e comunidade em celebração das conquistas dos educandos







Dois eventos memoráveis e com intensa participação das famílias dos educandos revelaram a grandiosidade do trabalho pedagógico realizado durante todo o ano pela EPG Tom Jobim, no bairro Cidade Seródio. Na quinta-feira (11), apresentações de dança, teatro e exposições mostraram os resultados do Projeto Socioemocional na Infância, evento que envolveu gestores e profissionais da escola, que acompanharam e apoiaram o desenvolvimento da iniciativa, além de professores e educandos dos estágios I, II e do ensino fundamental.

Na sexta-feira (12), a formatura do estágio II marcou o encerramento da etapa da educação infantil, celebrando o desenvolvimento e as conquistas das crianças ao longo do ano letivo. Foi um momento de alegria, reconhecimento e valorização da trajetória escolar dessas turmas.

Crianças conscientes, sensíveis e preparadas para os desafios da vida

O evento que apresentou a culminância do Projeto Socioemocional na Infância materializa um ano cheio de aprendizados, reflexões e crescimento emocional, reafirmando o compromisso da EPG Tom Jobim em formar crianças mais conscientes, sensíveis e preparadas para os desafios da vida.

As crianças da educação infantil participaram ativamente das atividades propostas, dentre as quais a criação de livros, mascotes e desenhos, expressando sentimentos e vivências por meio da imaginação. Já os estudantes do ensino fundamental participaram de rodas de conversa, produções textuais, registros e atividades de expressão artística, refletindo sobre suas emoções e formas saudáveis de lidar com elas.

De acordo com as coordenadoras pedagógicas Sabrina Caraça e Luciene Resende, o projeto nasceu da necessidade de mapeamento socioemocional da escola, o que evidenciou que muitas crianças ainda não conseguiam reconhecer, nomear e manejar suas emoções. Assim, o objetivo geral foi promover o desenvolvimento socioemocional, integrando os saberes do currículo da rede municipal às práticas pedagógicas para fortalecer a autonomia, autocuidado, empatia, resolução de conflitos e a convivência.

Protagonismo infantil

A cerimônia de formatura do estágio II foi realizada no pátio da escola, espaço preparado para acolher famílias, educadores e convidados. Sob regência do maestro Ary Júnior, a Banda do Cemear abrilhantou o evento com apresentações musicais tanto na abertura quanto no encerramento.

A formatura foi conduzida de maneira acolhedora e significativa, valorizando o protagonismo infantil. As crianças participaram de apresentações que envolveram música, movimentos e aprendizagens construídas durante o ano.

A equipe gestora também registrou suas impressões sobre a conclusão dessa importante etapa da escolarização. Emocionada com o crescimento das crianças e por saber que elas seguem para o 1º ano com confiança e segurança, a vice-diretora Ester Pereira Santana dos Santos observou em cada gesto, cuidado e aprendizagem a concretização de um trabalho que valeu a pena. Para a diretora Elisângela de Jesus, a formatura do estágio II celebra a infância, o aprendizado e os laços construídos na escola. A equipe gestora desejou ainda que cada criança continue aprendendo com alegria e descobrindo novas possibilidades.