Vereadora Fernanda Curti acusa Kleber Ribeiro de fazer gesto obsceno contra ela

O vereador Kleber Ribeiro (PL) é acusado de ter feito um gesto obsceno contra a vereadora Fernanda Curti (PT) durante a sessão da Câmara Municipal de Guarulhos realizada na última quarta-feira (10). O episódio ocorreu enquanto era discutido um projeto de autoria de Ribeiro que propõe restringir o uso de recursos públicos por escolas de samba e blocos acusados de promover intolerância religiosa.

A sessão foi marcada por tumulto na galeria, após o parlamentar direcionar críticas ao público presente. Em meio à confusão, um apoiador de Kleber Ribeiro teria sido acusado de portar uma arma de fogo. Ao rebater a acusação, o vereador perguntou a Fernanda Curti se ela queria ver a “pistola”, acompanhando a fala com um gesto na região da genitália. A vereadora registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher por violência política de gênero.

Fernanda afirmou que a atitude não teria ocorrido se o embate fosse com um homem. Já Kleber Ribeiro negou ter feito referência à genitália e disse que o gesto foi mal interpretado, alegando ter sido alvo de ofensas durante a confusão. A Câmara informou que a Guarda Civil Municipal foi acionada para conter os ânimos, e a Polícia Civil confirmou que o caso está sob investigação.