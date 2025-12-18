Handebol de Guarulhos fica com a prata nos Jogos Abertos do Interior







Na manhã desta quinta-feira (18), em partida extremamente igual com o time de Sorocaba, a equipe masculina de handebol masculino Aciseg/Guarulhos acabou ficando com a medalha de prata no 87° Jogos Abertos do Interior, em Ribeirão Preto.

Disputada na quadra da Estação Cidadania, em Ribeirão Preto, a equipe guarulhense foi derrotada nos detalhes pela diferença de um gol. Sorocaba venceu por 23 a 22, mas Guarulhos vendeu caro a derrota e mostrou que tinha toda a condição de levar o ouro.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, enalteceu o resultado. “Estamos felizes em ter chego à final e temos que parabenizar os atletas, pois foi uma disputa muito acirrada, demonstrando o poderio dessa equipe. Foi uma grande participação”, reforçou.

A cidade de Guarulhos segue em competições na cidade de Ribeirão Preto até domingo (21).