Guarulhos conquista bronze na ginástica rítmica e handebol vai para a final dos Jogos Abertos

Por
Redação Guarulhos Hoje
-
Divulgação /PMG

Guarulhos coletou bons resultados no sexto dia de competições dos 87º Jogos Abertos do Interior realizados na cidade de Ribeirão Preto, onde conquistou uma medalha de bronze na ginástica rítmica e a vaga para a final do handebol masculino.

A medalha de bronze veio por meio da atleta Sara Gonçalves nas maças, em competição realizada no ginásio Docão, em Sertãozinho. Já a equipe de handebol masculino, Aciseg/Guarulhos garantiu vaga na final ao vencer Andradina por 29 a 20, em disputa realizada no Ginásio Liceu Albert Sabin.

O futsal masculino Wimpro/Guarulhos também se deu bem e goleou o Pontal por 4 a 0 pelo segundo jogo da fase de grupos, realizado no Ginásio Barbantão da USP Ribeirão Preto. Por outro lado, o vôlei feminino se despediu da competição com um revés por 2 a 0 para Limeira, em disputa realizada no SEB Ribeirão Preto.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, elogiou o empenho das equipes e os bons resultados para a cidade. “Quero parabenizar todos os membros de nossas equipes pelo desempenho e dedicação em cada competição”.

As competições seguem até o próximo domingo (21). Além das modalidades que seguem na disputa, a cidade de Guarulhos ainda será representada pela capoeira.

- PUBLICIDADE -