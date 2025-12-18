Cempics Fracalanza encerra programação de 2025 com foco em saúde mental e práticas integrativas







O Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics) entra na reta final de dezembro, consolidando um mês de intensas atividades voltadas à saúde integral e ao bem-estar da comunidade. Localizada no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, a unidade promoveu um cronograma diversificado que uniu musicoterapia, conscientização sobre o Dezembro Vermelho e artes manuais, preparando agora o encerramento oficial de suas ações coletivas de 2025.

O ciclo das ações realizadas ao longo do mês teve início no último dia 4, com uma vivência de musicoterapia conduzida pela dra. Telma de Moura Reis, utilizando recursos sonoros para a ressignificação dos ciclos do ano. Já no dia 11, o foco voltou-se à prevenção, com uma roda de conversa promovida pela equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Na ocasião, a enfermeira Valquiria Silvestre Santos e a residente Elisabel Leite do Nascimento atuaram diretamente na desmistificação de estigmas sobre o HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

No campo das artes e da sustentabilidade, os visitantes ainda podem conferir a exposição “Entre fios e afetos: a sabedoria sustentável do Natal feito à mão”. Organizada pelo grupo Parque das Artes, a mostra materializa sentimentos de união e criatividade por meio de peças produzidas artesanalmente pelos usuários ao longo de todo o ano, reforçando o papel da terapia ocupacional e do convívio social na promoção da saúde.

Para quem busca equilíbrio físico e mental neste encerramento de ano, o destaque fica para as práticas de Lian Gong, técnica da Medicina Tradicional Chinesa. Sob a orientação de Lívia Portugal da Conceição, as atividades ocorreram nesta quinta-feira (18), e retornam para a última sessão do ano na terça-feira (30). A prática é reconhecida por auxiliar no alívio de dores no corpo e na melhoria da circulação de energia vital.

O ponto alto do encerramento aconteceu também nesta quinta-feira (18), com a palestra “A arte de aproveitar o presente: como viver o novo ano com consciência e propósito”, ministrada pelo psicanalista e escritor Vitor Cunha Vieira. O encontro ofereceu ferramentas reflexivas e suporte emocional para que os participantes iniciem 2026 com mais clareza e presença.

O Cempics informa que, após estas ações, as atividades coletivas farão uma pausa durante o mês de janeiro. A retomada oficial do calendário de práticas da unidade está marcada para o dia 29 de janeiro, às 10h, com a realização do tradicional Sarau Cultura de Paz, que abrirá a programação de 2026.