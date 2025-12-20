Prefeitura de Guarulhos entrega novo campo com gramado sintético na Arena Ponte Grande







A Prefeitura de Guarulhos entregou neste sábado (20) a revitalização da Arena Ponte Grande, um dos principais pontos para prática esportiva da cidade, com uma série de obras de reestruturação, incluindo um moderno gramado sintético. A cerimônia de inauguração do campo contou com a presença do prefeito Lucas Sanches.

As mudanças deram um fôlego novo para o complexo. Os antigos vestiários foram demolidos e uma nova estrutura foi construída. O local utilizado pelos atletas ganhou nova instalação hidráulica e elétrica, contrapiso e revestimentos, instalação de forros, drywall e telhado, pintura interna e externa, placa de identificação, instalação completa do sistema de esgoto e de chuveiros para banho, iluminação funcional e estética, vasos sanitários e mictórios, pia com espelho e áreas distintas permitindo o uso simultâneo pelos atletas, entre outras melhorias.

Os usuários ganharam ainda um novo paisagismo no entorno do local, bem como a implantação de lava-pés e de gramados.

Gramadão e outras modalidades

Em parceria com a Sabesp, o campo de futebol do complexo é considerado a cereja do bolo. O gramado sintético e a drenagem são os destaques, já que são considerados de nível profissional. Outro diferencial é o sistema de iluminação considerado um dos mais modernos, já que foi concebido para que não ofusque os olhos dos atletas.

Para os amantes do atletismo, a Prefeitura promoveu a reforma das caixas de areia para a modalidade de salto, fez a manutenção das calhas e realizou a pintura do entorno da pista. O ginásio poliesportivo passou por adequações no sistema elétrico interno.