Ônibus intermunicipais ficam 4,24% mais caros a partir de amanhã





A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), vinculada ao governo estadual, autorizou no dia 30 de dezembro o reajuste das tarifas dos ônibus metropolitanos operados pela antiga EMTU. Os novos valores entram em vigor a partir desta terça (6), com aumento médio de 4,24%.

O reajuste atinge as linhas metropolitanas que ligam a capital paulista às cidades da Região Metropolitana de São Paulo e, em alguns trajetos, o impacto no bolso dos passageiros é imediato. Na linha 297, que conecta São Paulo a Caucaia do Alto, em Cotia, a tarifa sobe de R$ 9,20 para R$ 9,65. Já a linha 422, com destino a Itapevi, passa a cobrar R$ 8,90 por viagem.

A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado por meio da Resolução nº 21 da Artesp. Os valores variam de acordo com o tipo de serviço e a distância percorrida. Nas linhas comuns, as tarifas vão de R$ 4,15 a R$ 12. Já as linhas seletivas, com serviço diferenciado, terão preços entre R$ 9 e R$ 30,65. As linhas especiais, que ligam municípios como Osasco e Cotia à capital, passam a cobrar entre R$ 7,70 e R$ 8,75.

Embora a fiscalização das empresas seja de responsabilidade da Artesp, usuários relatam insatisfação não apenas com o aumento das tarifas, mas também com a qualidade do serviço prestado. As principais reclamações envolvem demora nos pontos, superlotação e condições dos veículos.