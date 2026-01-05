Prefeitura promove remoção de descarte irregular em diversos pontos da cidade





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta segunda-feira (5) a remoção de descarte irregular em diversos bairros da cidade. As ações foram coordenadas pelas regionais Vila Galvão/Cabuçu, Cumbica e Taboão.

Resíduos foram removidos com o apoio de uma retroescavadeira na rua Dona Tecla, no Picanço; na avenida José Antônio Cabral, na avenida Salgado Filho, rua Diadema e rua Bahia, na Vila Galvão; nas avenidas Salgado Filho e Benjamin Harris Hunnicutt, na Vila Rio de Janeiro; e na avenida Othon Luiz, no Jardim Rosa de França.

Em Cumbica, as ações ocorreram na rua Nova Guataporanga, na rua Sargento da Aeronáutica Manoel Dias da Silva, na avenida Segundo Tenente da Aeronáutica Ary Pereira, na Viela Barra Ribeiro, na rua Manoel Alonso de Almendra, na rua Ribas do Rio Pardo e na rua Mary.

No Jardim Presidente Dutra, as vias atendidas pela Regional Cumbica foram: rua Benito Mocerino, rua Itaparantim, rua Centenário do Sul e rua Ipacaetá.

Na região do Taboão, equipes desenvolveram as limpezas na rua João Domiciano dos Santos, no Parque das Laranjeiras; na praça do Paiol e na avenida Martins Júnior, no Jardim Bela Vista; na rua do Araújo, no Jardim Santa Emília; avenida Natália Zarif, praça Oito de Dezembro; e na rua Timbiras (Jardim Marilena).

Em todos os pontos, as regionais encontraram resíduos como sofás, portas, restos de vegetação, materiais oriundos da construção civil, telhas, entre outros materiais.

A população pode colaborar com a administração municipal denunciando o descarte irregular por meio do telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.