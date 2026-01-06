PF intensifica fiscalização em Guarulhos e prende foragidos da Justiça

A semana foi marcada por uma série de intervenções da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que resultaram em prisões, apreensões e abertura de procedimentos criminais. As ações ocorreram entre os dias 1º e 5 de janeiro de 2026 e tiveram como foco o controle migratório e o combate a ilícitos.

Durante o período, agentes federais cumpriram mandados de prisão expedidos pelas Justiças de Santa Catarina, Pernambuco e São Paulo. Também foram recolhidos documentos de viagem que apresentavam indícios de falsificação, identificados durante fiscalizações de rotina no terminal.

As ocorrências incluíram ainda a instauração de procedimentos relacionados a crimes previstos na Lei do Racismo, além do registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência por porte de droga em um voo doméstico. Em outro caso, um passageiro foi impedido de viajar após tentar utilizar um passaporte falso, já tendo sido inadmitido anteriormente no exterior.