Prefeitura de Guarulhos limpa bocas de lobo na Vila Galvão e Parque Continental II

Bocas de lobo obstruídas por resíduos, localizadas na avenida Campista, na Vila Galvão, e na rua Joveliano Martins, no Parque Continental II, foram limpas na manhã desta terça-feira (06) pela Prefeitura de Guarulhos, por meio das equipes da Secretaria de Administrações Regionais (SAR). A execução do serviço foi coordenada pela Regional Vila Galvão/Cabuçu.

Em ambas as ruas, os equipamentos que integram o sistema de drenagem de águas pluviais foram limpos manualmente e também com o apoio do caminhão hidrojato, que realiza a desobstrução por meio de água sob pressão.

Com a realização da manutenção das bocas de lobo, a expectativa da Prefeitura é que as vias não sofram com alagamentos no período chuvoso, bem como que os equipamentos possam realizar a correta captação e o escoamento das águas pluviais.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como objetivo principal a prevenção de alagamentos, sobretudo no período chuvoso. A população pode contribuir com o município ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.