Justiça revoga prisão de jovem detido injustamente em Guarulhos

A prisão de Vitor Ribeiro foi revogada após a reavaliação do caso que apontou falhas na identificação do suspeito. O jovem havia sido detido sob acusação de roubo de uma motocicleta em Guarulhos, com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima.

A situação passou a ser questionada quando a família apresentou imagens que indicam que o verdadeiro autor do crime possui tatuagens nos braços, característica que Vitor não tem. Com a apresentação dessas provas e a revisão do processo pela Justiça, ficou evidenciada a fragilidade da identificação inicial.

Diante dos novos elementos, a decisão de prisão foi anulada. Vitor responderá ao processo em liberdade, sob medidas cautelares, como a obrigação de informar a Justiça caso se ausente do estado de São Paulo por mais de 15 dias e o comparecimento periódico ao fórum a cada dois meses.