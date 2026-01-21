Prefeitura de Guarulhos irá entregar uniformes escolares a partir do primeiro dia de aula

Em iniciativa inédita, a Prefeitura de Guarulhos irá entregar os novos uniformes escolares aos estudantes da rede municipal a partir do primeiro dia de aula. Para marcar a novidade, no dia 7 de fevereiro será realizado um desfile de alunos com os novos modelos que serão utilizados pelas turmas em 2026. A passarela será no ginásio do CEU Jardim Cumbica, a partir das 13h, e o evento enfatiza o compromisso da gestão em garantir a entrega dos uniformes e kits de material escolar antes do início do ano letivo, previsto para 9 de fevereiro.

Durante o desfile, os estudantes das EPGs Vereador Carlos Franchin e Hamilton Félix, escolas integradas ao CEU Jardim Cumbica, mostrarão as peças da coleção utilizada a partir de 2026. A ação também é marcada pela entrega dos uniformes para os estudantes dessas unidades.

Para as turmas da educação infantil e ensino fundamental, o kit de uniformes traz bermuda, calça, camiseta de manga curta e longa, jaqueta e jaqueta de inverno impermeável. Os alunos receberão ainda meias e tênis.

Para o secretário de Educação Silvio Rodrigues, a entrega dos uniformes reforça umas das prioridades da gestão: zelar pela segurança e conforto dos estudantes, considerando que as vestimentas têm cores características, o que torna possível identificar os alunos facilmente, mesmo quando estão fora do espaço escolar, indo ou voltando das escolas e demais centros educacionais.