Homem é retirado de avião após dano em saída de emergência em Aeroporto de Guarulhos

Um homem foi retirado de um avião no aeroporto internacional de Guarulhos, suspeito de quebrar a janela da saída de emergência de uma aeronave que tinha como destino Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O caso ocorreu na segunda (19), pouco antes da decolagem.

Segundo relatos de passageiros, o homem apresentava sinais de embriaguez, informação que não foi confirmada pela companhia aérea. A Gol informou que o suspeito foi retirado do voo com apoio da Polícia Federal, seguindo os protocolos de segurança.

Após o incidente, todos os passageiros receberam ordem para desembarcar e foram realocados em outra aeronave da companhia. O voo chegou ao destino com cerca de duas horas de atraso. Até o momento, não há informações sobre a identidade do homem nem sobre a motivação do ato.