Polícia Civil apreende drogas e identifica uso de cal na mistura de cocaína na zona leste de São Paulo

Uma ação do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) resultou na apreensão de drogas e de cal utilizada na mistura de cocaína em um imóvel localizado em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. A operação foi conduzida a partir de trabalho de inteligência e teve como foco um endereço apontado como ponto de preparo e distribuição de entorpecentes.

Durante a diligência, os policiais localizaram um saco de cal, material comumente empregado na construção civil. De acordo com as apurações, a substância era utilizada na adulteração da cocaína, prática empregada para aumentar o volume do produto destinado à comercialização.

Equipes da unidade especializada responsável pelas investigações cumpriram três mandados de busca e apreensão no local. No imóvel, também foram encontrados 14,8 quilos de cocaína, 11,8 quilos de maconha, 1,2 quilos de drogas sintéticas do tipo K, além de outras substâncias entorpecentes já fracionadas para distribuição.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia, e a ocorrência foi registrada para prosseguimento das investigações, que buscam identificar outros envolvidos e a possível destinação dos entorpecentes apreendidos.