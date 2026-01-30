Detran-SP institui comissão organizadora de concurso público para 145 vagas

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) acaba de formar a comissão responsável pela organização do concurso público que ofertará 145 vagas de agente estadual de trânsito, em data ainda a ser definida.

O cronograma do processo seletivo será definido pela comissão, que terá a missão de planejar, coordenar, acompanhar e supervisionar todas as etapas do certame. Caberá também a ela a escolha da banca organizadora para o desenvolvimento e aplicação das provas.

Este será o 1º concurso público do Detran-SP desde 2019. O cargo de agente de trânsito exige formação de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. O salário inicial para agente de trânsito é de R$ 5.702,18, dentro do regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários, férias, 13º salário, Vale Transporte, Vale refeição/Alimentação e Assistência médica.

Com jornada de 40 horas semanais, o emprego público de Agente Estadual de Trânsito contempla atribuições diversas: desde o atendimento ao público até a fiscalização de empresas e profissionais que atuam sob delegação do órgão de trânsito. Em todas essas frentes, será indispensável o conhecimento em informática e tecnologia, uma vez que o Detran-SP passa por um amplo processo de transformação digital.