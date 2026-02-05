GCM de Guarulhos protege mulher e prende homem por violência doméstica no Jardim Jacy

Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na quarta-feira (4) por violência doméstica contra a mulher no Jardim Jacy.

A equipe foi acionada pela Central 153 para comparecer à unidade de saúde da região, onde haveria um possível caso de agressão. Na averiguação, em entrevista com a vítima, os agentes constataram a denúncia.

Enquanto a mulher passava por atendimento médico, uma viatura deslocou-se ao seu endereço residencial e conseguiu localizar e prender o agressor.