Cidade: Número de passageiros no transporte coletivo teve queda de 47% no mês de julho

O sistema de transporte coletivo da cidade de Guarulhos (SP) segue apresentando seus sintomas provocados pelo avanço da pandemia do Covid-19. De acordo com a Prefeitura, através da secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, o número de passageiros transportados durante o mês de julho deste ano é 47% inferior ao mesmo período do ano anterior. No entanto, passageiros também reclamam das condições em que os veículos circulam pelo município.



O HOJE obteve a informação de que no sétimo mês deste ano foram transportados 5.908.684 pessoas, enquanto no mesmo período de 2019 cerca de 11.206.298 passageiros utilizaram o sistema de transporte para sua locomoção dentro da cidade. O município conta com 866 ônibus distribuídos em 108 linhas. Para conter os efeitos da pandemia, que reduziu a frequência dos usuários em até 80%, a administração pública optou no começo de abril pela redução de 56% de sua frota.



Ainda como medida de prevenção e combate à proliferação do vírus, a Prefeitura revelou que todos os ônibus são lavados e higienizados na saída dos mesmos das garagens de suas respectivas empresas. Depois em todos os terminais, nas paradas ao final de uma viagem, é feita higienização no interior dos veículos, com utilização de álcool em gel e limpeza das portas, bancos e vidros.



A reportagem também procurou a Guarupass, empresa responsável pela gestão do sistema de transporte público de Guarulhos (SP), mas não obteve qualquer resposta sobre o assunto. Alguns passageiros, em especial, da linha municipal 342 – Vila União / Centro -, questionam os procedimentos utilizados para higienização e conservação dos veículos. Já o Governo Municipal ressalta que a fiscalização é realizada pelos agentes de transportes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.