Cidade: Bonsucesso, Pimentas e Vila Galvão estão entre os bairros com maior incidência de aglomerações

Antônio Boaventura

Desde a confirmação dos primeiros casos de pessoas infectadas pelo covid-19 em meados de março deste ano, Guarulhos registra, até o momento, 1.264 mortes causadas pelo vírus e outras 21.767 pessoas contaminadas pelo coronavírus. No entanto, as aglomerações são registradas pelos quatro cantos do município.

Bairros como Bonsucesso, Pimentas e Vila Galvão estão entre os que registram maior incidência de concentração de populares. Em seguida vem Centro, Ponte Grande, Cabuçu, Taboão, Jardim São João, Jardim Fortaleza e Jardim Cumbica.



Para combater esta prática, que segundo especialistas da área da saúde colaboram para a disseminação do covid-19, a Prefeitura de Guarulhos intensificou a fiscalização, através da Guarda Civil Municipal, que atende as denúncias e faz o trabalho preventivo com o propósito de evitar aglomerações. Até o dia 30 do mês anterior, a administração pública aplicou 640 autuações por desrespeito às normas de segurança e não aglomeração em estabelecimentos comerciais do município.



“Pior não é a morte, que claro, é ruim demais, e não tem retorno, mas o tamanho do sofrimento que se passa com quem sofre esse mal. Fica de bruços no hospital e muitas vezes amarrado para evitar tirar esse cano que vai goela abaixo”, declarou Renan Fernandes, agente de organização escolar.



A GCM revelou que foram registradas cerca de 760 denúncias de perturbação de sossego público de março a junho deste ano. Aglomerações podem ser denunciadas à Central de Comunicação da GCM, que funciona 24 horas, pelos números 153 e 2475-9444.