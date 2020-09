Palmeiras: taça do título paulista é exposta em visitação aberta ao público em Guarulhos

O torcedor palmeirense que curtiu pela TV a conquista do 23º título paulista do clube já pode comemorar de perto! A Palmeiras Store do Internacional Shopping recebe, no dia 22 de setembro, das 12h às 20h, a exposição da taça original do Campeonato Paulista 2020. A loja fica no 1º Piso do empreendimento, em Guarulhos.

Devido às normas de distanciamento social, será permitida a entrada de apenas duas pessoas por vez. Também para evitar aglomeração, a exibição terá duração em um período de oito horas. A equipe fará o controle de público e organização da distância mínima necessária, em caso de fila.

No local, o público terá a oportunidade de tirar fotos e registrar o momento ao lado do troféu erguido pelos jogadores campeões paulistas. A conquista de mais um título estadual aconteceu no último dia 08 de agosto, no Allianz Parque, contra o arquirrival Corinthians, em partida emocionante decidida nos pênaltis.

O Internacional Shopping segue todos os protocolos de sanitização estabelecidos pelas autoridades de saúde e órgãos públicos para controlar a pandemia de novo coronavírus – COVID-19, como capacidade reduzida de público para 40% do total, disposição de álcool em gel nas entradas e pontos estratégicos, aferição de temperatura dos clientes e funcionários, intensificação da limpeza em todas as áreas, entre outras medidas.

Para saber mais novidades sobre o empreendimento, acesse o site www.internacionalshopping.com ou baixe o aplicativo oficial, disponível nas principais plataformas digitais. O Internacional Shopping fica na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n, em Itapegica, Guarulhos.

Sobre o Internacional Shopping

Localizado na Rodovia Presidente Dutra e as margens da Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping recebe público de várias localidades da capital paulista, além de atender a toda a cidade de Guarulhos, tornando-se uma das principais referências da região. O Shopping conta com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 390 lojas, entre elas 14 âncoras.

Com lojas dos mais diversos segmentos, o Shopping conta grandes marcas, tais como Dudalina, John John, Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Levi’s, Arezzo, Capodarte, Khelf, SideWalk, Camicado, Hipermercado Extra, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, uma unidade da academia Smart Fit, entre outros. O empreendimento possui ainda uma ampla Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos e idades.

O Shopping possui diferenciais que conquistam toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques de entretenimento indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, Bolix, com 24 pistas exclusivas, além de equipamentos modernos que garantem o conforto e a diversão do público. Outro atrativo é o complexo do Cinemark, o maior do país em quantidade de assentos: 4.031, divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping também se destaca pelas opções de serviços ao público, como o Poupatempo Guarulhos e um Posto da Polícia Federal para emissão de Passaporte. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.