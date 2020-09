Cooperados da Guarucoop recebem cestas básicas doadas pela General Motors

Mais de mil cestas básicas foram entregues neste mês aos motoristas cooperados da Guarucoop – Cooperativa dos Taxistas do Aeroporto Internacional de São Paulo – numa iniciativa do Instituto General Motors, braço social da GM do Brasil. A ação fez parte da ação promovida pela montadora, que mantém parceria com a cooperativa há mais de uma década, como forma de ajudar grupos e pessoas afetadas diretamente pela pandemia de Covid-19 no país. “Parcerias sólidas são construídas nas adversidades”, aponta carta assinada pelo Instituto GM, que acompanha cada uma das cestas.

Nos primeiros meses de pandemia, entre abril e junho, quando os voos domésticos e internacionais praticamente ficaram paralisados, os taxistas que dependem exclusivamente de viagens a partir do Aeroporto tiveram o movimento reduzido em aproximadamente 90%. A própria Guarucoop, diante do quadro que atingiu milhões de brasileiros, foi obrigada a reduzir seus quadros, além de cortar pagamentos a partir de negociações com fornecedores de produtos e serviços.

Neste sentido, centenas de pais de famílias viram seus rendimentos caírem drasticamente, principalmente aqueles que dependem exclusivamente do serviço prestado como taxista do Aeroporto Internacional. Desta forma, a General Motors, sensível aos problemas que afetaram estes profissionais, que são potenciais consumidores de seus automóveis, encontrou na doação de cestas básicas uma forma de colaborar com os cooperados neste momento. Segundo a Guarucoop, uma segunda ação deve ocorrer no mês de outubro.