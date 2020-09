Cidade: Concessionária amplia recuperação de pavimento no trecho de Guarulhos da via Dutra

Da Redação

Em continuidade ao trabalho de recuperação de pavimento que a CCR NovaDutra realiza nos 402 quilômetros da via Dutra, a Concessionaria amplia s trabalhos na região de Guarulhos. A partir desta segunda-feira (28), as obras acontecem entre 216 e 214 da pista sentido Rio de Janeiro. As atividades estão programadas para acontecer no período noturno, isso para evitar o menor impacto possível no tráfego. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser adiados ou suspensos.



Para realizar os serviços, haverá fechamento alternado de faixas da rodovia, por isso a Concessionária solicita aos motoristas que respeitem a sinalização instalada no trecho. As obras de recuperação no pavimento da Via Dutra são realizadas periodicamente em todos os trechos da rodovia, conforme cronograma e acompanhamento da área de Obras da Concessionária.



Trecho em obra:

Guarulhos

Entre os quilômetros 216 e 214 – sentido Rio de Janeiro.

Horário: das 22h às 6h.