Cidade: Guarulhos é contemplada pela campanha Inverno Solidário da Artesp

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e as 20 concessionárias integrantes do Programa de Concessões Rodoviárias doaram 27.280, dos mais de 329 mil cobertores arrecadados por toda a campanha, para 83 municípios durante a Campanha Inverno Solidário. A campanha começou no dia 2 de junho e terminou no dia 22 de Setembro e as doações estavam limitadas apenas a cobertores novos, com o objetivo de reduzir o risco de infecção por coronavírus. Guarulhos (SP) está entre as cidades contempladas pela campanha.



A campanha Inverno Solidário é de iniciativa do Fundo Social do Estado de São Paulo e busca auxiliar pessoas em situações de vulnerabilidade a enfrentar o frio. A ARTESP e as concessionárias doaram para prefeituras, fundos sociais e outras instituições assistenciais das cidades que estão ao longo dos 10,8 mil quilômetros de rodovias concedidas. No total, 83 cidades receberam as doações realizadas pela ARTESP e concessionárias.



Durante o período de coleta, a ARTESP disponibilizou caixas em sua sede para as doações, enquanto as concessionárias arrecadaram cobertores nos SAUs (Serviços de Atendimento ao Usuário) espalhados pelas rodovias concedidas e fizeram suas próprias doações. Algumas optaram pela inovação, transformando uniformes antigos em cobertores.



“As peças de roupas que seriam descartadas são sanitizadas e transformadas em cobertores para os necessitados. Uma forma de reaproveitar os materiais, promovendo sustentabilidade, ao mesmo tempo que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.