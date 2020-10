Projeto ‘Guarulhos + Cultura em Pauta’ traz debate sobre os rumos do setor de cinema e teatro em outubro

O projeto Guarulhos + Cultura Em Pauta traz bate-papos com artistas e fazedores de cultura da cidade de Guarulhos em debate sobre temas fundamentais do setor, e permite o contato do público com o trabalho desses profissionais. João Perreka, jornalista, produtor cultural guarulhense, idealizador do festival Arrastão Cultural e vocalista da banda João Perreka e os Alambiques, media as conversas, transmitidas ao vivo pelo YouTube. Iniciado em junho, o projeto apresentou o bate-papo O Jornalismo Cultural em Tempos de Isolamento Social, com Carla Maio e Beatriz Mazzei. Em julho, os temas abordados foram Produzindo Música Em Casa, com BB Jupteriano e Victor Cali, e O Trabalho dos Técnicos e Produtores Musicais Durante a Pandemia, com Rafael Segovia e Rafael Moikano. No mês de agosto o projeto apresentou Produção de Shows Online, com Leandro Varnauskas e Tata Medeiros, e em setembro as ações Cultura Popular – Como Resistir em Tempos de Isolamento Social, com Douglas Cruz e Diego Dionísio, e Fundamentos e importância das Redes Sociais em Tempos de Pandemia e Pós Pandemia, com Bianca Rosa e Lídia Martiniano. As atividades estão disponíveis para visualização na página da unidade no YouTube.

No dia 10 de outubro acontece o bate-papo Percepções Sobre o Teatro e o Cinema Durante a Quarentena, com a cineasta Janaína Reis e o ator e produtor Rodrigo Pignatari.

Percepções Sobre o Teatro e o Cinema Durante a Quarentena

Durante as ações de isolamento social, implementadas em combate à pandemia causada pelo novo coronavírus, teatros e cinemas foram grandemente impactados. Em meio a muitas incertezas, os profissionais do setor têm necessidade de se reinventar. Neste bate-papo, Janaina Reis e Rodrigo Pignatari refletem sobre o setor, as perspectivas e possibilidades para o período de pós-pandemia.

Percepções Sobre o Teatro e o Cinema Durante a Quarentena

Com Janaina Reis e Rodrigo Pignatari

Dia 10/10, sábado, às 16h

Duração: 90 minutos

Transmissão pelo YouTube

A atividade terá tradução em Libras

