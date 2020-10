Hospital Pimentas Bonsucesso salva 800 vítimas da covid-19

O Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), administrado pelo IDGT, alcançou na terça-feira (20), uma marca expressiva em relação ao covid-19: 800 vidas salvas. Apesar dos números positivos, é preciso ressaltar que a pandemia não passou e todas as medidas de prevenção continuam sendo necessárias.

“Na UTI adulto, minha equipe cuidou dos pacientes mais graves do hospital. Foram momentos angustiantes, pois enfrentamos o desconhecido, mas sempre tivemos o apoio da direção do HMPB. A equipe trabalhou muito e ficou bastante sensibilizada durante todo esse período. Apesar dos desafios, tivemos muitas vitórias e bons resultados, sempre com o apoio de todas as áreas do hospital. Continuamos na luta”, disse a doutora Alessandra Bonatto, médica especialista em terapia intensiva e chefe da UTI Covid.

Diretor clínico do HMPB, o doutor Radir Sabino Júnior também ressaltou que este quadro positivo é fruto de um trabalho de equipe. “Além da UTI, não podemos esquecer que os setores de Infectologia, Clínica Médica e Pronto Atendimento foram fundamentais para a eficiência dos tratamentos.”

No HMPB, eles venceram a covid-19

Maria da Assunção foi tratada no HMPB e fez questão de agradecer todo cuidado que recebeu. “Eu fiquei 19 dias internada, mas hoje estou saindo muito bem graças ao cuidado do pessoal, de todos.”

Silvio Costa Santos ficou internado sete dias na UTI do Pimentas. Recuperado, ganhou uma linda homenagem dos funcionários do HMPB. Sonia Costa Santos Almeida, irmã de Silvio, usou as redes sociais para ressaltar o tratamento oferecido pelo hospital. “Quero agradecer todos os profissionais que deixam diariamente suas casas e seus familiares para cuidar das nossas famílias. Obrigado de coração e que Deus esteja sempre presente, guardando e protegendo cada um.”

Após ficar sete dias na UTI do HMPB, a técnica de enfermagem Cristiana Lisboa, 44 anos, venceu o coronavírus. “Agradeço a cada um pelas orações, pelo carinho, por tudo e pela equipe maravilhosa do hospital Pimentas. (Agradeço) pela dedicação e cuidados que tiveram comigo. Deus é maravilhoso em nossas vidas. Gratidão”.