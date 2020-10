Esportes: Guarulhenses confirmam participação na 12ª edição do Transcatarina

Da Redação

De 27 a 31 de outubro, o 12º Transcatarina marcará o retorno dos eventos e das competições esportivas do automobilismo e motociclismo em Santa Catarina (com autorização do governo estado, conforme publicação no Diário Oficial de 21 de agosto). Sob um rígido protocolo de biossegurança distribuído a todos os participantes e staff, o evento terá como sede as cidades de Fraiburgo, Treze Tilias e Caçador (SC) – no centro oeste catarinense.

“Nossa equipe está totalmente empenhada em oferecer um Transcatarina que lave a alma de todos os envolvidos. Pilotos, navegadores e zequinhas aguardam ansiosamente para voltarem a acelerar e sentir a adrenalina que o off-road oferece”, declarou o diretor geral do Transcatarina, Edson João da Costa.

São esperados mais de 200 veículos inscritos, divididos nas categorias de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light), e de passeio (Passeio Expedition, Passeio Radical 1 e 2, e Adventure 1, 2 e 3). Até o momento, mais de 110 municípios serão representados, incluindo os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás e Pernambuco.

A organização do 12º Transcatarina – o Caçador Jeep Clube e a SC Racing – promete fazer um evento inesquecível e a altura de todas as expectativas dos participantes. Afinal, não há um único off-roader que não esteja ansioso para acelerar na terra. E quando o assunto é rali de regularidade, os guarulhenses Marcelo Vassoler e João Batista Freitas estrearão no Transcatarina e afirmam estarem contando as horas para o evento – a dupla disputará o pódio da categoria Turismo Light.

“Participaremos de um rali pela primeira vez, então, nosso intuito é aprender, adquirir técnica e entender mais sobre o rali de regularidade. Estamos bastante animados, principalmente, porque faremos novas amizades, pois este é o verdadeiro espírito do off-road”, declarou Marcelo, destacando a importância de o Transcatarina valorizar e apoiar as novas duplas do rali de regularidade.

As inscrições para o Transcatarina 2020 seguem abertas pelo site www.transcatarina.com.br. A recepção dos participantes, a largada e a chegada do evento serão no Hotel Renar, em Fraiburgo. “Trata-se de uma grande oportunidade, para nós que somos novatos. Esse nível inicial é importante para as pessoas perderem o medo, aprender como funciona todo o mecanismo deste esporte, sem se preocupar demais com a parte técnica de pilotagem ou navegação. Mais competições deveriam seguir este exemplo”, concluiu o piloto.