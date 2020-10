Esportes: AD Guarulhos vence clássico contra o Flamengo e conquista 1ª vitória no Paulista

Antônio Boaventura

Depois de duas derrotas seguidas, a AD Guarulhos conquistou nesta quarta-feira (28), no estádio Antônio Soares de Oliveira, sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. E na ocasião, o Índio guarulhense bateu nada mais nada menos do que o Flamengo, seu rival, de virada, pelo placar de 4 a 2. O resultado tirou o time do técnico Edu Miranda da lanterna do grupo 5 do último nível do futebol estadual.



Os gols da partida foram marcados por Guilherme Teixeira e Ruan Souza à favor do Corvo, mandante da partida, enquanto Vitor Nery, em duas oportunidades, Gabriel Ferreira e Vinícius Castro decretaram o triunfo da AD Guarulhos, que conquistou sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Em nove confrontos entre as equipes, houve três vitórias do Rubro-Negro guarulhense, outras duas do Índio e quatro empates.



A AD Guarulhos, que ocupa a 4ª colocação do grupo 5 com 3 pontos conquistados, em três jogos realizados, recebe neste domingo (1º de novembro), ás 10h, no estádio Antônio Soares de Oliveira, a Itapirense, que ocupa a lanterna da chave. Já o Flamengo, 3º colocado com 4 pontos, viaja até a cidade de Amparo para enfrentar o líder Amparo, que soma na tabela de classificação 7 pontos. O duelo acontece neste sábado (31), ás 15h, no estádio José Araújo Cintra.