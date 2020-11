Veja como fica a previsão do tempo deste final de semana em Guarulhos

Mesmo com o calor ameno durante toda a semana, o final de semana do guarulhense terá temperaturas altas, com máxima podendo chegar a 31°C e zero chances de chover.

Neste sábado (7) a previsão é que a máxima chegue até 29°C, com mínimas de 10°C. No domingo (8) não haverá pancadas de chuva durante todo o dia, além da máxima podendo chegar a 31°C.

Veja a previsão do tempo de acordo com o Climatempo:

Sábado (07): Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, já a noite terá poucas nuvens.

Chuva: 0% de chanche

Máxima: 29°C

Mínima: 10°C

Domingo (08): Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu terá muitas nuvens, porém não chove.

Chuva: 0% de chance

Máxima: 31°C

Mínima: 12°C