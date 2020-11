A eleição deste ano em Guarulhos terá 30 mil eleitores a menos do que em 2016

A eleição deste ano em Guarulhos, que definirá os novos prefeitos e vereadores para a próxima legislatura, contará com quase 30 mil eleitores a menos do que o pleito de 2016. Segundo os dados oficiais e estatísticas do eleitorado brasileiro, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste ano a cidade contará com 872.880 ante 902.720 no último pleito municipal. Já em relação a eleição de 2018, o município apresentou ligeiro crescimento, já que naquele ano 814.342 guarulhenses estavam aptos às urnas.

As informações foram apresentadas pelo presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, e, segundo ele, em todo o país estão aptas a votar em novembro mais de 147,9 milhões de pessoas.

Os números não levam em conta os eleitores do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, onde não há eleições municipais, e os brasileiros residentes no exterior, que só votam nas eleições gerais. No total, o Brasil tem 150,5 milhões de eleitores. É a quarta democracia do mundo, atrás apenas da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia, destaca Barroso.

O prazo para o cadastramento eleitoral e regularização do título de eleitor terminou em 6 de maio. Quem está em situação irregular não poderá votar.

Os números mostram que houve evolução de 2,66% do eleitorado em relação às últimas eleições municipais (2016), quando 144 milhões de pessoas estavam aptas a votar.

São Paulo, cidade com a maior população do país, representa o município com maior eleitorado, com 8,9 milhões de pessoas. Já o município com o menor eleitorado é Araguainha, em Mato Grosso, com 1.001 eleitores.