Confira como estará o tempo neste final de semana, com o 2º turno das eleições

Com um calorão e sol, o aumento de nuvens acontece pela manhã nesses últimos dias, tendo também pancadas de chuva às tardes e noites, o final de semana do guarulhense terá temperaturas altas, com máxima podendo chegar a 35°C e zero chances de chover.

Amanhã (28) o dia será parecido com de hoje (27): durante o dia faz sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, ao anoitecer aparecerão poucas nuvens.

Já no domingo (29) de eleição, o dia será de bastante sol e com muitas nuvens à tarde. Com isso, a nebulosidade diminuirá.

Veja a previsão do tempo de acordo com o Climatempo:

Sábado (28):

Chuva: 0% de chance

Máxima: 34°C

Mínima: 17°C

Domingo (29):

Chuva: 0% de chance

Máxima: 35°C

Mínima: 17°C