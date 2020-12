Cidade: Novo Expresso Aeroporto da CPTM entra em operação com a entrega do 5º trem da série 2500

Da Redação

O Expresso Aeroporto, que liga a estação Luz, no centro da capital paulista, à Estação Aeroporto Guarulhos, na Linha 13-Jade da CPTM, foi reinaugurado nesta terça-feira (01). O evento que marca uma nova fase deste importante serviço contou com a participação do secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, e o presidente da CPTM, Pedro Moro.

Desta vez, os trens farão paradas na estação Guarulhos-Cecap, nos dois sentidos, e na estação Brás, no sentido Luz. A tarifa foi reduzida de R$ 8,80 para 4,40. Os trens saem de hora em hora tanto na estação Luz quanto na estação ao lado do aeroporto.

“Sabemos da importância do Expresso Aeroporto para os passageiros do maior aeroporto do País e para a população de Guarulhos, e trabalhamos para que o serviço, infelizmente interrompido durante a pandemia, ficasse ainda melhor”, afirmou Alexandre Baldy.

Além disso, foi entregue nesta terça-feira o quinto trem da série 2500, que opera exclusivamente na Linha 13-Jade. O primeiro trem desta série, fabricado na China e que possui como diferencial a presença de bagageiros, iniciou operação em fevereiro deste ano, enquanto os três seguintes foram entregues em novembro. Os outros três trens deverão entrar em operação até o final deste ano.

“Quando nós observamos que a demanda cresceu na Linha 13-Jade a partir de agosto, nós retomamos o Expresso Aeroporto, e a CPTM tem observado os números. Somos um operador de transporte público e nesse sentido procuramos fazer isso com a melhor qualidade e melhor eficiência. Além disso, a entrega de um novo trem da série 2500 reforça a nossa preocupação com o bem-estar dos passageiros”, concluiu o presidente da CPTM.