Lopes Supermercados lança segunda unidade da rede Raiz Supertacado, no Taboão

A cidade de Guarulhos ganhará mais uma opção para as compras de atacado com o lançamento da segunda unidade do Raiz Superatacado. A nova loja da rede, que marca a entrada do Lopes Supermercados neste segmento, conta com cerca de 1.905,35 metros quadrados, e está localizada na Rua Dep. Ulisses Guimarães, 65 – Bairro Taboão – Guarulhos.

“Esse é mais um importante passo da Família Lopes Supermercados em sua nova estratégia de negócios. Guarulhos tem uma importância fundamental para consolidar nosso crescimento e reforçar nossa presença no atacado. Além disso, a cidade é muito importante para nós, pois começamos nossas atividades em Guarulhos, há mais de 46 anos”, explica José Osvaldo Leivas, diretor-presidente do Lopes Supermercados e do Raiz Superatacado. A primeira unidade foi inaugurada em outubro, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo.

O executivo destaca que a proposta do Raiz é ampliar os formatos e os canais para atender os clientes em toda a jornada de compras. “A nova rede está alinhada com a proposta de estar sempre presente nas conquistas dos nossos consumidores, possibilitando a geração de economia para as famílias e bons negócios para os comerciantes”, explica Leivas.

Além da variedade de produtos em todas as categorias, totalizando 7,5 mil itens o Raiz terá áreas dedicadas a hortifrúti, padaria e açougue para atender famílias e comerciantes de todos os segmentos de negócios da região.

Serviço

Endereço: Rua Dep. Ulisses Guimarães, 65 – Bairro Taboão – Guarulhos

Horários: Segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Domingo, das 7h às 18h

Inauguração oficial: 2 de dezembro, a partir das 9h

Sobre o Lopes Supermercados – A história da rede Lopes Supermercados começou em 1974 e conta hoje com mais de 29 unidades no estado de São Paulo. Com mais de 400 produtos de marcas próprias, a rede varejista atende hoje mais de 20 milhões de consumidores por ano e emprega diretamente mais de 3,5 mil pessoas.