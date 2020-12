Cidade: Em 1 ano, Sabesp amplia rede de esgoto para mais de 100 mil pessoas em Guarulhos

Da Redação

[email protected]

Um ano após assumir os serviços de esgotamento sanitário em Guarulhos, e na semana em que se celebra o aniversário do município, a Sabesp atinge importante marco para o saneamento da cidade: mais de 100 mil guarulhenses já foram beneficiados com coleta e tratamento de esgoto. Durante esse período, foram implantados 89 mil metros de redes de esgoto na cidade e realizada a modernização das Estações de Tratamento de Esgoto Bonsucesso, Várzea do Palácio e São João. Além disso, as ETEs Parque Novo Mundo e São Miguel também poderão passar a receber esgoto de Guarulhos para tratamento.

Com os trabalhos para ampliar o saneamento em Guarulhos, o volume tratado de esgoto teve um incremento de 47%. Atualmente, estão em andamento na cidade mais obras para implantação de coletores-tronco e prolongamentos de rede que vão aumentar ainda mais o tratamento de esgoto. O objetivo é que, em 5 anos, Guarulhos seja uma das cidades com melhores indicadores de coleta e tratamento de esgoto do Brasil.

Os trabalhos da Sabesp em Guarulhos contribuem não só para melhoria da qualidade de vida das pessoas como também do meio ambiente, visando o desenvolvimento sustentável da sociedade através do saneamento e em acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.



Água – A Sabesp também opera, desde janeiro de 2019, o abastecimento de água na cidade. Comemorado em 8 de dezembro, o aniversário de Guarulhos do ano passado foi marcado pelo fim do rodízio de água na cidade. Agora, a Sabesp vem investindo em obras de melhorias contínuas do abastecimento, como um novo reservatório que deve ser implantado na região dos Pimentas e ações focadas no Programa de Redução de Perdas.

Água Legal e PURA – Também estão em fase de implantação em Guarulhos dois programas socioambientais: o Programa de Uso Racional da Água (PURA) e o Água Legal. No momento, equipes da Companhia realizam reuniões mensais com a comunidade.

Com foco na conservação dos recursos hídricos, a Sabesp adotou política de incentivo ao uso consciente da água com ações tecnológicas e mudanças culturais. O PURA traz soluções para diminuir o consumo de água em parceria com instituições públicas, como detecção e reparo de vazamentos, troca de equipamentos convencionais por equipamentos economizadores de água, estudos para reaproveitamento da água e palestras educativas.

Já o Programa Água Legal, a ser implantado no bairro Sítio São Francisco e na região dos Pimentas, é uma iniciativa da Sabesp para regularização de ligações de água em áreas informais do município, de alta vulnerabilidade social, garantindo mais qualidade de vida e cidadania. Em 2019, o programa foi premiado pela Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Com a regularização, a população atendida passa a ter água potável com regularidade e sem riscos de contaminação, pois são eliminadas as ligações irregulares, conhecidas como “gatos”. Além disso, as famílias passam a ter um comprovante de residência que se reflete em resgate da cidadania e acesso a crédito.