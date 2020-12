Prefeitura entrega recapeamento de mais quatro vias de Guarulhos

A Prefeitura finaliza nesta quinta-feira (10) o recapeamento da avenida Amâncio Gaioli e da rua Toufic Eli Khouri Saad, localizadas no bairro Água Chata. A obra, que visa a melhorar as condições de trânsito e segurança para motoristas e pedestres, tem extensão total de mais de 2 quilômetros.

Outros dois endereços em que recapeamentos foram recentemente entregues à população são a rua Deputado Ulisses Guimarães, que liga a avenida Otávio Braga de Mesquita à rua Dr. Moacir Antonio de Moraes, no Jardim Santo Agostinho, num total de 6 mil m², e a avenida Jamil João Zarif, em um trecho de 22 mil m² entre a Praça Oito de Dezembro e a rua José Nilson Ferretti, no Taboão.

Simultaneamente, a Prefeitura segue com a obra de instalação de sistema de drenagem, guias e sarjetas e nova pavimentação da Otávio Braga de Mesquita, uma das principais avenidas da cidade. A previsão de término é até o final do primeiro de semestre do próximo ano. Todas as intervenções são realizadas pela Secretaria de Obras.