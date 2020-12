Cidade: CCR NovaDutra realiza campanha de manutenção veicular

Com o objetivo de conscientizar os motorista sobre a importância da manutenção veicular, a CCR NovaDutra realiza a campanha ‘Dirija com Responsa. Revise sempre o seu veículo’. Além de dicas de cuidados básicos que o motorista deve ter com o veículo, a campanha reforça os cuidados com os pneus, principalmente nesta época do ano, período com maior incidência de chuvas.

Entre as ações programadas para o período haverá distribuição de folhetos, divulgação de mensagens educativas nos painéis de mensagens variáveis (PMVs) e a veiculação de dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5 NovaDutra.

“Vários problemas mais sérios podem ser identificados antes que comprometam outras áreas do motor, da parte elétrica ou mecânica, ou seja, a revisão do carro previne gastos mais elevados. Motoristas compromissados com as revisões são os que conduzem os carros que oferecem mais segurança nas cidades e estradas”, explica Virgílio Leocádio, Gestor de Atendimento da CCR NovaDutra.

Atendimentos

Dados da Concessionária mostram que, de 1º janeiro até o dia 30 de novembro de 2020, foram registrados 74.724 atendimentos mecânicos pelas equipes do SOS Usuário da CCR NovaDutra. A pane mais comum registrada nos 402 quilômetros da via Dutra é a mecânica, com 49.655 atendimentos. Na sequência aparece: pneu furado (12.086), pane seca (5.487), superaquecimento do motor e bateria descarregada (3.249) e pane elétrica (1.819).

Para agilizar o atendimento ao motorista, existem mais de 100 câmeras em operação. As imagens são monitoradas no Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária que, ao avistar um veículo parado, aciona as equipes do SOS Usuário para atendimento. Além disso, a CCR NovaDutra conta com médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência, que estão 24 horas à disposição dos clientes, em regime de revezamento.

O SOS Usuário pode ser acionado por meio dos 804 telefones de emergência instalados a cada quilômetro nos dois sentidos na rodovia ou pelo Disque CCR NovaDutra: 0800 0173536.

Por isso, fique atento:

Verifique a calibragem nos pneus, inclusive o estepe;

Fique atento ao desgaste irregular dos pneus, pois bolhas e cortes podem causar estouros;

Além disso, faça uma revisão completa: combustível, nível do óleo no motor, palhetas dos limpadores traseiro e dianteiro, funcionamento das lanternas, luz de freio e regulagem dos faróis.

Dicas para dirigir com segurança em dias de chuva: