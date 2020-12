Guarulhos se mantém em segundo lugar do estado no IPM

Guarulhos se manteve na segunda posição, dentre as 645 cidades paulistas, no Índice de Participação dos Municípios (IPM), com percentual de 3,471%. Os dados do IPM, ano base 2019, para aplicação em 2021, foram divulgados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo hoje.

A primeira colocação ficou com São Paulo com índice de 20,044% na participação. Paulínia ficou em terceiro com uma taxa de 2,805% de IPM, seguida de São José dos Campos, com 2,601% e Campinas com 2,569%.

Os índices de participação dos municípios são apurados anualmente para aplicação no exercício seguinte. O governo realiza depósitos semanais, sempre até o segundo dia útil de cada semana. Os repasses são resultado da aplicação do IPM de cada cidade sobre 25% do total efetivamente arrecadado na semana anterior.